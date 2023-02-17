Samuel Ebuka Obi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ebuka Obi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ebuka Obi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ebuka Obi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ebuka Obi 29 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ebuka Obi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Samuel Ebuka Obi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Ebuka Obi'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Ebuka Obi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Ebuka Obi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Ebuka Obi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ebuka Obi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında Gorica U19

1 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

1 Eylül 2022 yılında NK Brda

16 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Samuel Ebuka Obi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ebuka Obi şuan ND Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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