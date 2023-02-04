Samuel Essende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Essende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Essende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Essende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Essende 23 Ocak 1998 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Emmanuel Essende Mbongu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Essende Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Samuel Essende, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Essende'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Essende Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/essende.s/

Samuel Essende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Essende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Essende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Essende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG B

22 Ağu 2018 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2019 yılında Paris SG B

18 Ağu 2019 yılında US Avranches

8 Temmuz 2021 yılında Pau FC

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Samuel Essende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Essende şuan SM Caen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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