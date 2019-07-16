Samuel Eto'o Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMUEL ETO'O KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mart.1981

Samuel Eto'o kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Futbolcu

Samuel Eto'o doğum yeri : Douala, Kamerun

SAMUEL ETO'O BİYOGRAFİSİ

Kamerun futbolunun yetiştirmiş olduğu gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak kabul edilmektedir.

Samuel Eto'o, 10 Mart 1981 tarihinde Douala, Kamerun’da fakir bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Etienne Eto'o, David Eto'o adlarında kardeşleri vardır.

Kamerun’un Douala şehrindeki Kadji Spor Akademisinde futbol altyapısında 11 yaşında futbol hayatına başladı. 1996 yılında Real Madrid'e transfer oldu. 1997 yılından itibaren Real Madrid’in B takımında oynamaya başladı. 1997-98 sezonunda Leganés takımına kiralık olarak gitti. Ondan sonraki sezonda Espanyol takımında ve 2000 yılında yine İspanya'nın Mallorca takımında kiralık olarak oynadı.

Mallorca'daki ikinci sezonunda 11 gol atarak ligde dikkatleri üzerine çekti. 2000 yılının sezon sonunda Real Madrid’den Mallorca'ya 4,4 milyon sterline transfer oldu.

2004 yılında da 24 milyon euro karşılığında Barcelona’ya transfer oldu. Barcelona’da 5 sene kalan Samuel Eto'o, 2006 ve 2009 senelerinde Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Her iki şampiyonlar ligi finalinde de gol atma başarısı gösterdi.

Samuel Eto'o, Barcelona’da 2005-2006 sezonunda 26 gol atarak La Liga da gol kralı oldu. 2008-2009 sezonunda 30 gol atmasına rağmen 32 gol atan Diego Forlan'ın arkasından 2. sırada kaldı

2009-2010 sezonu başında İtalya takımlarında Inter’e geçti. Inter'de ilk senesinde Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2011 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli ile Rusya'nın Dağıstan bölgesinin takımı Anji Mahaçkala'ya transfer oldu. Eto'o toplamda 23 resmi maçta 13 gol 6 asist ile oynamıştır.

2013 yılında Chelsea takımına transfer oldu. 2013-14 sezonunda Chelsea'de forma giyen Eto'o 21 lig maçında 9 gole imza atmıştır.

26 Ağustos 2014 tarihinde ise İngiltere'de Premier League'de oynayan Evertontakımına transfer oldu. 4 gün sonra çıktığı ilk maçta eski takımı Chelsea'ye 6-3 yenildikleri maçta bir gol attı. 27 Ocak 2015 tarihinde İtalyan futbol kulübü Sampdoria’ya geçti.

Samuel Eto'o, 7 Temmuz 2015 tarihinde Antalyaspor ile anlaşarak Türkiye’ye geldi.

Samuel Eto'o, 14 Haziran 2007 tarihinde Georgette Nicole Tra Lou ile evlenmiştir. İki kızı vardır.



Altyapı Kariyeri :

1992 - 1996 - Kadji Sports Academy

1996 - 1997 - Real Madrid

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1997 - 2000 - Real Madrid

1997 - 1998 - Leganés (kiralık)

1999 - 1999 - Espanyol (kiralık)

2000 - 2000 - Mallorca (kiralık)

2000 - 2004 - Mallorca

2004 - 2009 - Barcelona

2009 - 2011 - Inter

2011 - 2013 - Anzhi

2013 - 2014 - Chelsea

2014 - 2015 - Everton

2015 - 2015 - Sampdoria

2015 - ------ - Antalyaspor

Millî takım kariyeri :

2000 - ------ - Kamerun U-23

1996 - 2014 - Kamerun