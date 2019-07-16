Samuel Eto'o Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SAMUEL ETO'O KİMDİR?
Doğum tarihi : 10.Mart.1981
Samuel Eto'o kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek : Futbolcu
Samuel Eto'o doğum yeri : Douala, Kamerun
SAMUEL ETO'O BİYOGRAFİSİ
Kamerun futbolunun yetiştirmiş olduğu gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak kabul edilmektedir.
Samuel Eto'o, 10 Mart 1981 tarihinde Douala, Kamerun’da fakir bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Etienne Eto'o, David Eto'o adlarında kardeşleri vardır.
Kamerun’un Douala şehrindeki Kadji Spor Akademisinde futbol altyapısında 11 yaşında futbol hayatına başladı. 1996 yılında Real Madrid'e transfer oldu. 1997 yılından itibaren Real Madrid’in B takımında oynamaya başladı. 1997-98 sezonunda Leganés takımına kiralık olarak gitti. Ondan sonraki sezonda Espanyol takımında ve 2000 yılında yine İspanya'nın Mallorca takımında kiralık olarak oynadı.
Mallorca'daki ikinci sezonunda 11 gol atarak ligde dikkatleri üzerine çekti. 2000 yılının sezon sonunda Real Madrid’den Mallorca'ya 4,4 milyon sterline transfer oldu.
2004 yılında da 24 milyon euro karşılığında Barcelona’ya transfer oldu. Barcelona’da 5 sene kalan Samuel Eto'o, 2006 ve 2009 senelerinde Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Her iki şampiyonlar ligi finalinde de gol atma başarısı gösterdi.
Samuel Eto'o, Barcelona’da 2005-2006 sezonunda 26 gol atarak La Liga da gol kralı oldu. 2008-2009 sezonunda 30 gol atmasına rağmen 32 gol atan Diego Forlan'ın arkasından 2. sırada kaldı
2009-2010 sezonu başında İtalya takımlarında Inter’e geçti. Inter'de ilk senesinde Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
2011 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli ile Rusya'nın Dağıstan bölgesinin takımı Anji Mahaçkala'ya transfer oldu. Eto'o toplamda 23 resmi maçta 13 gol 6 asist ile oynamıştır.
2013 yılında Chelsea takımına transfer oldu. 2013-14 sezonunda Chelsea'de forma giyen Eto'o 21 lig maçında 9 gole imza atmıştır.
26 Ağustos 2014 tarihinde ise İngiltere'de Premier League'de oynayan Evertontakımına transfer oldu. 4 gün sonra çıktığı ilk maçta eski takımı Chelsea'ye 6-3 yenildikleri maçta bir gol attı. 27 Ocak 2015 tarihinde İtalyan futbol kulübü Sampdoria’ya geçti.
Samuel Eto'o, 7 Temmuz 2015 tarihinde Antalyaspor ile anlaşarak Türkiye’ye geldi.
Samuel Eto'o, 14 Haziran 2007 tarihinde Georgette Nicole Tra Lou ile evlenmiştir. İki kızı vardır.
Altyapı Kariyeri :
1992 - 1996 - Kadji Sports Academy
1996 - 1997 - Real Madrid
Profesyonel Futbol Kariyeri :
1997 - 2000 - Real Madrid
1997 - 1998 - Leganés (kiralık)
1999 - 1999 - Espanyol (kiralık)
2000 - 2000 - Mallorca (kiralık)
2000 - 2004 - Mallorca
2004 - 2009 - Barcelona
2009 - 2011 - Inter
2011 - 2013 - Anzhi
2013 - 2014 - Chelsea
2014 - 2015 - Everton
2015 - 2015 - Sampdoria
2015 - ------ - Antalyaspor
Millî takım kariyeri :
2000 - ------ - Kamerun U-23
1996 - 2014 - Kamerun
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