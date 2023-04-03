Samuel Fulier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Fulier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Fulier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Fulier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Fulier 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Fulier Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Fulier'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Fulier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Fulier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ağustos 2021 yılında Karvina U19
Samuel Fulier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Fulier şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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