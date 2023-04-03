Samuel Fulier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Fulier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samuel Fulier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Fulier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.