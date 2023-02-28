Samuel Gidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gidi 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Gidi'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Samuel Gidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Gidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Gidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina

Samuel Gidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gidi şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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