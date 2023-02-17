Samuel Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Gomis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gomis 1 Mayıs 1988 tarihinde doğmuştur.  İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gomis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Gomis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Samuel Gomis'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Gomisboyu ve yaşı kaç

Samuel Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Monthey

1 Ocak 2015 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2015 yılında Lancy FC

1 Temmuz 2016 yılında Azzurri LS

1 Ocak 2017 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2019 yılında Etoile Carouge

Samuel Gomis kimdir

Samuel Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gomis şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Samuel Gomis nereli

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