Samuel Granada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Granada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Granada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Granada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Granada 2 Ekim 2000 tarihinde Nova Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Salustiano de Jesus Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Granada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Samuel Granada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Granada'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Granada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuel_s9/

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Samuel Granada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Granada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Granada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Granada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mayıs 2021 yılında EC Vitória

30 Kasım 2021 yılında Fluminense U23

17 Aralık 2021 yılında Nova Iguaçu

31 Mart 2022 yılında Fluminense U23

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Fluminense U23

Samuel Granada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Granada şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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