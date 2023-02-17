Samuel Gueulette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gueulette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gueulette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gueulette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gueulette 19 Mayıs 2000 tarihinde Kigali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ruanda,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gueulette Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KB Family yapmaktadır. Samuel Gueulette, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Gueulette'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Gueulette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Gueulette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samuel Gueulette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gueulette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında AFC Tubize

27 Temmuz 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında La Louvière

Samuel Gueulette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gueulette şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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