Samuel Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gustafson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gustafson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gustafson 11 Ocak 1995 tarihinde Mölndal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gustafson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Samuel Gustafson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Gustafson'nin BK Häcken ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Gustafson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Gustafson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Gustafson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gustafson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Häcken U19

1 Ocak 2014 yılında Häcken

9 Ağu 2016 yılında Torino

24 Ocak 2018 yılında Perugia

30 Haziran 2018 yılında Torino

7 Temmuz 2018 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2019 yılında Torino

2 Eylül 2019 yılında Cremonese

15 Temmuz 2021 yılında Häcken

Samuel Gustafson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gustafson şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Gustafson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fässbergs IF, BK Häcken

İsveç takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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