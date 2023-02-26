Samuel Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gyimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gyimah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gyimah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gyimah 19 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gyimah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Gyimah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Gyimah'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Gyimah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Gyimah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Gyimah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gyimah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Samuel Gyimah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gyimah şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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