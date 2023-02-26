Samuel İnkoom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel İnkoom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel İnkoom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel İnkoom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel İnkoom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel İnkoom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel İnkoom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel İnkoom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel İnkoom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel İnkoom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel İnkoom 1 Haziran 1989 tarihinde Sekondi-Takoradi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Inkoom şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel İnkoom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2eleven Sports yapmaktadır. Samuel İnkoom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel İnkoom'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel İnkoom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel İnkoom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel İnkoom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel İnkoom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel

26 Ocak 2011 yılında Dnipro

31 Ocak 2013 yılında SC Bastia

30 Haziran 2013 yılında Dnipro

11 Temmuz 2013 yılında Dnipro II

6 Ocak 2014 yılında Platanias

30 Haziran 2014 yılında Dnipro II

31 Ağustos 2014 yılında D.C. United

1 Temmuz 2015 yılında Boavista

6 Ocak 2016 yılında Antalyaspor

27 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2017 yılında Vereya

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında Dunav

5 Şubat 2020 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

8 Nisan 2022 yılında Hearts of Oak

Samuel İnkoom kimdir

Samuel İnkoom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel İnkoom şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Samuel İnkoom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel İnkoom nereli

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