Samuel Justo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Justo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Justo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Justo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Justo 2 Nisan 2004 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Loureiro Carvalho Justo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Justo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Samuel Justo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Justo'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Samuel Justo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Justo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2021 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Samuel Justo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Justo şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AASC Central 32 (2010-13), Sporting CP (2013-)
Samuel Justo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz A19 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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