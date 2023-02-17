Samuel Kasongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kasongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Kasongo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Kasongo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Kasongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kasongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kasongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kasongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kasongo 7 Ağu 2002 tarihinde Pompaples VD şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kasongo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ellipse Agency yapmaktadır. Samuel Kasongo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Kasongo'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Kasongoboyu ve yaşı kaç

Samuel Kasongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kasongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Kasongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kasongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

30 Eylül 2020 yılında Toulouse B

31 Ağu 2021 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2022 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

22 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

31 Ocak 2023 yılında Rapperswil-Jona

Samuel Kasongo kimdir

Samuel Kasongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kasongo şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ES FC Malley LS, FC Lausanne-Sport, FC Azzurri 90 LS, FC Fribourg, BSC Young Boys

Samuel Kasongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Samuel Kasongo nereli

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