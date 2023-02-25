Samuel Kola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kola 19 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kola Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Kola'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Kola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shkëndija U19

1 Temmuz 2022 yılında KS Burreli

Samuel Kola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kola şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KS Burreli (2012-2014), FC Kinostudio Tiranë (2014-2016), KS Burreli (2016-2019), KF Shkëndija Tiranë (2019-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.