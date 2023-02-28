Samuel Kopasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kopasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kopasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kopasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kopasek 22 Mayıs 2003 tarihinde Čadca şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Kopásek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kopasek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Sports yapmaktadır. Samuel Kopasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Kopasek'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Kopasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kopasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kopasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kopasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina U19

1 Ocak 2022 yılında MSK Zilina B

Samuel Kopasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kopasek şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Kopasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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