Samuel Kotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kotto 3 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Junior Kotto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kotto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Samuel Kotto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Kotto'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Kotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Kotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samuel Kotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Apejes FC

9 Mart 2022 yılında Malmö FF

31 Mart 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Samuel Kotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kotto şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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