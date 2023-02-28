Samuel Kozlovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kozlovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kozlovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kozlovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kozlovsky 19 Kasım 1999 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Kozlovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kozlovsky Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Kozlovsky'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Kozlovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kozlovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kozlovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kozlovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slovan B

1 Temmuz 2018 yılında Slo. Bratislava

6 Eylül 2018 yılında FC Petrzalka

30 Haziran 2019 yılında Slovan B

18 Şubat 2020 yılında FC Petrzalka

30 Haziran 2021 yılında Slovan U21

23 Temmuz 2021 yılında AS Trencin

Samuel Kozlovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kozlovsky şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Kozlovsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MŠK Iskra Petržalka, Slovan Bratislava

Slovakya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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