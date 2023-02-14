Samuel Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Krasniqi 3 Ocak 2005 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Sebastian Krasniqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Krasniqi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Samuel Krasniqi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Krasniqi'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Aarau

Samuel Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Krasniqi şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Muhen, FC Aarau

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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