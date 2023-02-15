Samuel Kroon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kroon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kroon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kroon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kroon 28 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Karl Johan Kroon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kroon Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Samuel Kroon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Kroon'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Kroon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Kroon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kroon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kroon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında Bele Barkarby

8 Ocak 2016 yılında Nyköping

12 Şubat 2019 yılında Umeå FC

8 Ocak 2020 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Samuel Kroon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kroon şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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