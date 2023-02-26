Samuel Kusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kusi 1 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kusi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Kusi'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Kusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kusi şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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