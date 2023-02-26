Samuel Kwabena Kusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kwabena Kusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kwabena Kusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kwabena Kusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kwabena Kusi 18 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kwabena Kusi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Kwabena Kusi'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Kwabena Kusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kwabena Kusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kwabena Kusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kwabena Kusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kwabena Kusi şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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