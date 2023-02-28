Samuel Lavrincik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Lavrincik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Lavrincik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Lavrincik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Lavrincik 10 Temmuz 2001 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Lavrinčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Lavrincik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Lavrincik'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Lavrincik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Lavrincik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Lavrincik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Lavrincik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bratislava U19

1 Temmuz 2020 yılında Slovan U21

1 Ocak 2021 yılında AS Trencin

Samuel Lavrincik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Lavrincik şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Lavrincik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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