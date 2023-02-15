Samuel Leach Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Leach Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Leach Holm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Leach Holm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Leach Holm 9 Ekim 1997 tarihinde Åkersberga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,İsrail uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Ruben Leach Holm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Leach Holm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Samuel Leach Holm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Leach Holm'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Leach Holm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Leach Holm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Leach Holm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Leach Holm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Djurgården U19

9 Şubat 2016 yılında Åtvidabergs FF

11 Ağu 2017 yılında Sollentuna FK

1 Ocak 2019 yılında Västerås SK

9 Ağu 2019 yılında Sollentuna FK

30 Kasım 2019 yılında Västerås SK

1 Eylül 2020 yılında Dalkurd

16 Ocak 2021 yılında Brommapojkarna

Samuel Leach Holm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Leach Holm şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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