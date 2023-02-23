Samuel Lindeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Lindeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Lindeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Lindeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Lindeman 29 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Lindeman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Lindeman'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Lindeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Lindeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Lindeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Lindeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Sudet

1 Ocak 2017 yılında MYPA

26 Ocak 2021 yılında VPS

Samuel Lindeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Lindeman şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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