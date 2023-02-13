Samuel Lino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Lino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Lino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Lino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Lino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Lino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Lino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Lino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Lino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Lino 23 Aralık 1999 tarihinde Santo André (SP) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Dias Lino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Lino Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Samuel Lino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Lino'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Lino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samueldias99/

Samuel Linoboyu ve yaşı kaç

Samuel Lino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Lino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 16.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Lino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Lino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Bernardo-SP

1 Şubat 2018 yılında Flamengo U20

1 Mayıs 2018 yılında São Bernardo-SP

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

8 Temmuz 2022 yılında Atlético Madrid

28 Temmuz 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Samuel Lino kimdir

Samuel Lino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Lino şuan Valencia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Samuel Lino nereli

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