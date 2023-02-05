Samuel Loric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Loric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Loric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Loric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Loric 5 Temmuz 2000 tarihinde Vannes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Loric Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Samuel Loric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Loric'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Loric Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Loric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Loric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Loric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lorient B

1 Temmuz 2020 yılında FC Lorient

2 Temmuz 2020 yılında US Avranches

30 Haziran 2021 yılında FC Lorient

10 Ocak 2023 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Samuel Loric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Loric şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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