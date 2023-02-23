Samuel Mahlamaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Mahlamaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Mahlamaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Mahlamaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Mahlamaki 3 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya,Küba uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Mahlamäki Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Mahlamaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Samuel Mahlamaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Mahlamaki'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Mahlamaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Mahlamaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Mahlamaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Mahlamaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Käpylän

31 Ağustos 2016 yılında FC Kuusysi

8 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

11 Haziran 2017 yılında TP-47

11 Temmuz 2017 yılında Kemi Kings

1 Eylül 2017 yılında TP-47

5 Ocak 2018 yılında FC KTP

1 Ocak 2019 yılında AC Kajaani

1 Ocak 2020 yılında VPS

2 Şubat 2021 yılında TPS

11 Ağustos 2021 yılında Assyriska IK

10 Şubat 2022 yılında FC KTP

Samuel Mahlamaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Mahlamaki şuan FC KTP takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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