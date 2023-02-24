Samuel Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Major kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Major ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Samuel Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Major 9 Ocak 2002 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Major Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Samuel Major, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Major'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Major Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelmajor_/

Samuel Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Anif Altyapı

24 Ağustos 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Ağustos 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağustos 2020 yılında FC Liefering

5 Ocak 2022 yılında Admira Wacker

8 Temmuz 2022 yılında Debrecen

14 Şubat 2023 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Samuel Major kimdir

Samuel Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Major şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Major Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Major nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Mario Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Jevtoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jevtoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Jevtoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jevtoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Vladan Andic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Andic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladan Andic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Andic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!