Samuel Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Major 9 Ocak 2002 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Major Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Samuel Major, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Major'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Major Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelmajor_/

Samuel Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Anif Altyapı

24 Ağustos 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Ağustos 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağustos 2020 yılında FC Liefering

5 Ocak 2022 yılında Admira Wacker

8 Temmuz 2022 yılında Debrecen

14 Şubat 2023 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Samuel Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Major şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Major Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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