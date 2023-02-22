Samuel Mathias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Mathias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Mathias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Mathias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Mathias 23 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Mathias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Mathias, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Mathias'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Mathias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Mathias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Kanemi Warriors
1 Temmuz 2018 yılında Lobi Stars
1 Kasım 2019 yılında Akwa United
1 Ocak 2020 yılında Lobi Stars
20 Eylül 2021 yılında Plateau United
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Samuel Mathias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Mathias şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Samuel Mathias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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