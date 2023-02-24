Samuel Maxwell Sumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Maxwell Sumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Maxwell Sumo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Maxwell Sumo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Maxwell Sumo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Maxwell Sumo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Maxwell Sumo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Maxwell Sumo'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Maxwell Sumo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Maxwell Sumo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Samuel Maxwell Sumo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Maxwell Sumo şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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