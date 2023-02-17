Samuel Mischitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Mischitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Mischitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Mischitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Mischitz 14 Ağu 2003 tarihinde Bregenz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Mischitz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Samuel Mischitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Mischitz'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Mischitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Mischitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Mischitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Mischitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Samuel Mischitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Mischitz şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Mischitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Lochau (2011-), AKA Vorarlberg

Avusturya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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