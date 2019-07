Samuel Morse Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMUEL MORSE KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Nisan.1791 Ölüm tarihi : 02.Nisan.1872

Samuel Morse kaç yaşında öldü : 81

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Mucit, Ressam

Samuel Morse doğum yeri : Charlestown, Massachusetts, ABD.

Ölüm yeri : New York, ABD.

SAMUEL MORSE BİYOGRAFİSİ

Telgraf ile Mors alfabesinin mucidi

Samuel Morse’un tam adı Samuel Finley Breese Morse'tur. Coğrafyacı ve papaz Jedidiah Morse ile Elizabeth Ann Breese Morse'un ilk çocukları olarak Massachusetts, Charlestown'da doğdu. Daha küçük bir çocukken Phillips Akademisi'ne katıldı daha sonra 14 yaşında yüksek okula başladı.

Amerikalı mucit, portre ve tarih sahnesi ressamı olan Samuel Morse, Yale Üniversitesi'nde eğitim gördü. Kendini sanata ve çok tanınan bir Amerikan ressam olan Washington Allston'ın öğrencisi olmaya adadı. 1810 yılında on dokuz yaşında Yale Üniversitesinden mezun oldu. Yale Üniversitesi'nde iken, Benjamin Silliman ve Jeremiah Day'in elektrik hakkındaki konferanslarına katıldı. 1810 yılında Üniversite bittiğinde ressam Washington Allston’a eşlik ederek İngiltere'ye gitti, iki yıllık resim öğreniminin ardından 1812'de ABD'ye dönerek o dönemde portre çizimi çok revaçta olduğu için ağırlığını portre yapmaya verdi. Eski Millet Meclisi (The Old House of Represantatives), Louvre Galerisi (The Gallery of The Louvre), Herkülün Sonu (The Dying Hercules) en ünlü tablolarıdır.

Samuel Morse bir taşı yada mermeri 3 farklı boyutta yontabilen mermer kesme makinesini icat etti. Morse bunun patentini alamadı, çünkü 1820'de Thomas Blanchard'ın benzer bir icadı vardı.

Resim çalışmalarının yanı sıra bilimsel araştırmalarına da devam etti. 1813'te bir yangın söndürme aracının patentini aldı. 1826 senesinde Milli Güzel Sanatlar Akademisinin kurulmasında rol oynadı ve ilk başkanı oldu. 1827'te Avrupa'ya gitti ve 1829'da yaptığı dönüş sonrasında elektrikli telgraf konusunda çalışmalara başladı. 1832 yılında Samuel Morse, bir yolculuk sırasında kendisine elektromıknatıstan söz eden bir yolcu olan Charles Thomas Jackson'la tanışmıştı. Telgraf üstünde zaten çalışmaları olan Morse, bu sefer elektromıknatıslı telgraf için çalışmaya başladı.



Morse'un elektrikli telgrafı, bir elektrik devresinde bobinin bir kolu çekmesi ile rulo kağıdı üzerine izler bırakması esasına dayanıyordu. Kısa ve uzun çekmeler, kısa ve uzun izler bırakıyordu. Bu düzenli çizgi ve kodlamalar Samuel Mors tarafından kodlanarak bir alfabe haline getirildi. Bu alfabenin adı MORS alfabesiydi.

1835 senesinde başlayan bu çalışmalarına destek bulmak için Avrupa devletlerine başvurularda bulundu. Ancak bir netice elde edemedi. Bunun üzerine arkadaşı Chamberlain'i İstanbul'a gönderdi. Onlar ilme ve ilim adamlarına fevkalade destek veren Osmanlı ülkesinden çok ümitliydiler. Nitekim Chamberlain İstanbul'da büyük bir ilgi ve destek gördü. Fakat elindeki alet henüz pek ilkel bir vaziyetteydi. Bu sebeple aleti Viyana'da iyi bir işçilikle tekrar yapmak ve ondan sonra padişaha takdim etmek üzere geri döndü. Ancak Tuna Nehri yoluyla Viyana'ya hareket eden Chamberlain'in gemisi yolda batarak beş arkadaşı ile birlikte öldü. Böylece Osmanlı Devletinde telgraf kurulması için yapılmak istenen birinci teşebbüs sonuçsuz kalırdı.

1835 yılında New York Üniversitesi'nde resim tarihi profesörlüğüne atandı. Ve yine 1835 yılında, Samuel Morse ilk elektromıknatıslı telgrafını yaptı. O telgrafta bulunan elektromıknatısa bağlı bir kalem vardı. Bu kalem kağıt bir şerit üzerine elektromıknatıstan aldığı hareketle zig zag çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek başarılı değildi.

Samuel Morse 1837'de elektrikli telgrafın ilk denemesini yaptı. Nokta ve çizgiler kullanarak (mors alfabesi) bilgi aktarılmasını sağlayan bu yöntemle ilgili halk önünde de birkaç deneme yaptı, buna karşılık buluşunun patentini ancak 1840 yılında alabildi. 1844'de Washington ve Baltimore arasında 65 kilometrelik bir hat kurulmasını sağlayan desteği gördü. Çalışmalarının sonucunda 24 Mayıs 1844 yılında ilk elektrikli telgraf hattı kurulmuş oldu.

Osmanlı Devleti ilk defa 1855 senesinde Kırım Savaşı esnasında Morse telgraf sistemini kullanmıştır.

1872 yılında 80 yaşında New York 5 West 22. Sokakta ki evinde öldü ve Brooklyn, New York’ta bulunan Gren-Wood Mezarlığına gömüldü.