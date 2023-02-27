Samuel Narh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Narh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Narh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Narh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Narh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Narh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Narh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Narh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Narh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Narh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Narh 19 Aralık 1994 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Nii Noye Kodjo Samuel Nyarko Narh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Narh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Samuel Narh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Narh'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Narh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Narh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Narh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Narh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında Jevnaker IF

1 Temmuz 2013 yılında Grorud IL

10 Ocak 2014 yılında Gran IL

1 Ocak 2015 yılında Drammen FK

30 Ağustos 2015 yılında Liopetriou

29 Ağustos 2016 yılında Olympiakos N.

14 Mart 2017 yılında Vidar

8 Ağustos 2017 yılında MEAP Nisou

11 Mart 2019 yılında Kvik Halden

7 Ağustos 2019 yılında Bryne FK

30 Haziran 2020 yılında Sotra SK

5 Ekim 2020 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2020 yılında Sotra SK

28 Ocak 2021 yılında Vilaverdense

8 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

Samuel Narh kimdir

Samuel Narh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Narh şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egersund IK

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Samuel Narh nereli

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