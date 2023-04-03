Samuel Njoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Njoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Njoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Njoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Njoh 10 Haziran 2000 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Yves Njoh Njoh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Njoh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Njoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora SAD futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora SAD takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Njoh'nin CF Estrela Amadora SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Njoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Njoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samuel Njoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Njoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23

1 Ocak 2020 yılında Sernache

31 Temmuz 2020 yılında Leixões A23

1 Ağustos 2020 yılında Sernache

1 Temmuz 2021 yılında Ferreira Aves

18 Temmuz 2022 yılında CF Estrela

Samuel Njoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Njoh şuan CF Estrela Amadora SAD takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Brasseries du Cameroun (2017-18)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.