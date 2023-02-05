Samuel Ntamack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ntamack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ntamack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ntamack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ntamack 27 Nisan 2001 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Ntamack Ndimba şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ntamack Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Talents yapmaktadır. Samuel Ntamack, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Ntamack'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Ntamack Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Ntamack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samuel Ntamack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ntamack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp U19

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp B

9 Ağu 2022 yılında SO Romorantin

12 Ocak 2023 yılında FC Annecy

Samuel Ntamack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ntamack şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Bondy (2011-2018), Jeanne d'Arc de Drancy (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.