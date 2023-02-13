Samuel Obeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Obeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Obeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Obeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Obeng 15 Mayıs 1997 tarihinde Nsapor şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Obeng Gyabaa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Obeng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD yapmaktadır. Samuel Obeng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Obeng'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Obeng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuobeng9/

Samuel Obeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Obeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Obeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Obeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Girona FC B

20 Temmuz 2017 yılında Granollers

30 Haziran 2018 yılında Girona FC B

31 Temmuz 2018 yılında Calahorra

1 Temmuz 2019 yılında Oviedo Vetusta

4 Ağu 2020 yılında Real Oviedo

30 Ocak 2023 yılında SD Huesca

30 Haziran 2023 yılında Real Oviedo

Samuel Obeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Obeng şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Obeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U23 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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