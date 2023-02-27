Samuel Odeoibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Odeoibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Odeoibo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Odeoibo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Odeoibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Odeoibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Odeoibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Odeoibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Odeoibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Odeoibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Odeoibo 28 Eylül 1993 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Odeoibo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Odeoibo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Samuel Odeoibo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Odeoibo'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Odeoibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Odeoibo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Odeoibo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Odeoibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Naftan

30 Ocak 2018 yılında Granit

1 Ocak 2019 yılında Belshina

28 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

8 Şubat 2022 yılında Hegelmann

Samuel Odeoibo kimdir

Samuel Odeoibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Odeoibo şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Samuel Odeoibo nereli

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