Samuel Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ofori 23 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ofori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Ofori'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karela United

28 Şubat 2021 yılında Medeama

2 Mart 2021 yılında Gold Stars FC

31 Temmuz 2021 yılında Medeama

1 Ekim 2021 yılında Nsoatreman FC

Samuel Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ofori şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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