Samuel Omorodion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Omorodion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Omorodion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Omorodion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Omorodion 5 Mayıs 2004 tarihinde Melilla şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Omorodion Aghehowa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Omorodion Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Samuel Omorodion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Omorodion'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Omorodion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Omorodion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Omorodion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Omorodion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Samuel Omorodion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Omorodion şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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