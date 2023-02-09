Samuel Oti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Oti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Oti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Oti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Oti 25 Şubat 2002 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Chukwuemeka Oti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Oti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Oti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Oti'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Oti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Oti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Oti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Oti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Londrina-PR

Samuel Oti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Oti şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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