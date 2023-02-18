Samuel Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Owusu 28 Mart 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Kwame Owusu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Owusu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Osekre yapmaktadır. Samuel Owusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Owusu'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuel_owusu_19/

Samuel Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Radnik

1 Temmuz 2016 yılında Gençlerbirliği

30 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2017 yılında Čukarički

19 Ağu 2019 yılında Al-Fayha

25 Ekim 2020 yılında Al-Ahli SFC

1 Şubat 2021 yılında Al-Fayha

22 Temmuz 2022 yılında Čukarički

Samuel Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Owusu şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Owusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Bull Ghana Academy, Vision FC (Ghana)

Gana takımında 19 numaralı formasıyla 25 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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