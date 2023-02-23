Samuel Pasanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Pasanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Pasanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Pasanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Pasanen 2 Ocak 2006 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Pasanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Pasanen'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Pasanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Pasanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Pasanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Pasanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Lahti

Samuel Pasanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Pasanen şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Pasanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Werder Bremen, FC Kuusysi, FC Lahti

Finlandiya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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