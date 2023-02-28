Samuel Petras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Petras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Petras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Petras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Petras 10 Nisan 1999 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Petráš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Petras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Petras'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Petras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samo_petras/

Samuel Petras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Petras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samuel Petras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Petras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

5 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında MSK Zilina

Samuel Petras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Petras şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.