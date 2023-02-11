Samuel Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Portillo 2 Mayıs 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Portillo Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Portillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Portillo'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Carlos

1 Şubat 2021 yılında CD Riestra

Samuel Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Portillo şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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