Samuel Rato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Rato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Rato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Rato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Rato 18 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Santos Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Rato Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Rato, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Rato'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Rato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Rato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samuel Rato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Rato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2022 yılında 4 de Julho-PI

1 Ağu 2022 yılında Fluminense-PI

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

31 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Samuel Rato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Rato şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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