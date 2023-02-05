Samuel Renel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Renel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Renel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Renel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Renel 3 Kasım 2001 tarihinde Fort-de-France şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Renel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Renel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Renel'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Renel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Renel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Renel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Renel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2019 yılında Niort B

1 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

Samuel Renel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Renel şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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