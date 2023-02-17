Samuel Sahin Radlinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sahin Radlinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Sahin Radlinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Sahin Radlinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Sahin Radlinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sahin Radlinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sahin Radlinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sahin Radlinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sahin Radlinger 7 Kasım 1992 tarihinde Ried im Innkreis şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sahin Radlinger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Samuel Sahin Radlinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Sahin Radlinger'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Sahin Radlinger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelradlinger30/

http://www.facebook.com/samuel.radlinger.5?fref=ts

Samuel Sahin Radlingerboyu ve yaşı kaç

Samuel Sahin Radlinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Sahin Radlinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Sahin Radlinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sahin Radlinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AKA OÖ West U19

1 Temmuz 2009 yılında SV Ried

1 Temmuz 2010 yılında UnionSt.Florian

30 Haziran 2011 yılında SV Ried

1 Temmuz 2011 yılında Hannover

2 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien

30 Haziran 2014 yılında Hannover

26 Ağu 2014 yılında Nürnberg

30 Haziran 2015 yılında Hannover

30 Ocak 2018 yılında Brann

31 Aralık 2018 yılında Hannover

1 Temmuz 2019 yılında FC Barnsley

13 Ağu 2020 yılında SV Ried

Samuel Sahin Radlinger kimdir

Samuel Sahin Radlinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sahin Radlinger şuan SV Ried takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Ried (11/1997-2009)

Samuel Sahin Radlinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Samuel Sahin Radlinger nereli

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