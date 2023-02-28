Samuel Salter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Salter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Salter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Salter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Salter 9 Ağustos 2000 tarihinde Laval, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Salter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMA Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Salter'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Salter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Salter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Salter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Salter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Saint-Hubert

23 Temmuz 2018 yılında Dijon U19

1 Ağustos 2019 yılında CSUN Matadors

1 Mayıs 2020 yılında AS Blainville

31 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2021 yılında HFX Wanderers

16 Şubat 2023 yılında Atl. Ottawa

Samuel Salter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Salter şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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