Samuel Savoia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Savoia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Savoia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Savoia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Savoia 30 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Savoia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Savoia'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Savoia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Savoia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Samuel Savoia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Savoia şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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