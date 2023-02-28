Samuel Sefcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sefcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sefcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sefcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sefcik 4 Kasım 1996 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Šefčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sefcik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Sefcik'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Sefcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Sefcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Sefcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sefcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Senec Altyapı

28 Ocak 2015 yılında Alboraya

4 Ağustos 2015 yılında Slovan B

1 Ocak 2016 yılında Slo. Bratislava

1 Eylül 2017 yılında FK Senica

30 Haziran 2018 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2018 yılında Jihlava

9 Ağustos 2019 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok

Samuel Sefcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sefcik şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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